«Я чёртов неудачник». Стрикленд остался разочарован работой судей в бою с Каннонье
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Американский боец смешанных единоборств Шон Стрикленд прокомментировал поражение в поединке с Джаредом Каннонье на заключительном турнире UFC в уходящем году.
«Я чёртов неудачник. Снимаю шляпу перед Джаредом, но ему помогли и судьи, которые хреново выполняют свою работу. Посмотрите на статистику и на то, сколько ударов я ему нанёс. Ко мне подходили эксперты и удивлялись тому, что я проиграл, потому что я попадал чаще. В общем, проехали. Вернусь к тренировкам и начну готовиться к следующему поединку», — написал Стрикленд на своей странице в социальных сетях.
Поединок Шона Стрикленда и Джареда Каннонье возглавлял турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 66. Каннонье одержал победу раздельным решением судей (46-49, 49-46, 49-46).
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