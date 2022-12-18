Блахович считает, что ему не хватило одного очка для победы над Анкалаевым

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович считает, что был близок к очередному завоеванию титула в бою с Магомедом Анкалаевым.
«Я пересматривал бой, послушал много подробного анализа и разбора нашего поединка с Анкалаевым, и это подтвердило, что я был очень близок к победе. Мне нужно было всего одно очко для победы. Я уже не могу сказать, что чувствую себя опустошённым после того, что произошло. Я злюсь на себя», — написал Блахович на своей странице в социальной сети.
Титульный поединок между Яном Блаховичем и Магомедом Анкалаевым состоялся в ночь на 11 декабря в главном событии турнира по смешанным единоборствам UFC 282. Бой за вакантный чемпионский пояс в полутяжёлом весе завершился ничьей раздельным решением судей.
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