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Макгрегор хочет встретиться с Нейтом Диазом на чемпионате по пощёчинам

Макгрегор хочет встретиться с Нейтом Диазом на чемпионате по пощёчинам
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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о желании встретиться с американцем Нейтом Диазом на чемпионате по пощёчинам Power Slap.

«Мне начинает нравиться Power Slap, обязательно приеду на эти соревнования, 100 процентов. Эта лига принадлежит Дане Уайту? Безумие. Дана, я в деле. Я с Нейтом Диазом за титул. Нейт, может, ты сможешь приблизиться хотя бы к этому титулу», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Макгрегор и Диаз дважды встречались в рамках UFC. В первом бою в марте 2016 года Макгрегор потерпел поражение после удушающего приёма. Во втором поединке в августе того же года ирландец одержал победу единогласным решением судей.

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