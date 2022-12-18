Фьюри-старший — об Усике: кто знает украинского кролика за пределами Украины?

Отец британского непобеждённого боксёра, действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Джон Фьюри не считает, что поединок его сына с Александром Усиком будет самым крупным в его карьере.



«Сейчас дело не в деньгах, а в гордости. Главное — наша страна и что мы делаем в ней. Все тут хотят поединка с Энтони Джошуа. Поэтому я думаю, что и здесь, в Великобритании, и во всём мире бой Тайсона с Эй Джеем считается крупнее поединка с Усиком. Кто вообще знает украинского кролика за пределами Украины? Его не знают в Америке, не знают нигде, а Джошуа знают во всём мире», — цитирует Фьюри-старшего Boxing-Social.



Тайсон Фьюри в своём последнем поединке выиграл у Дерека Чисоры техническим нокаутом в десятом раунде. Ожидается, что в 2023 году он проведёт бой с Александром Усиком.