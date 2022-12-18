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Фьюри заявил, что готов подраться с Джошуа бесплатно

Фьюри заявил, что готов подраться с Джошуа бесплатно
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Британский непобеждённый боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри в очередной раз высказался о возможном поединке со своим соотечественником Энтони Джошуа.

Ранее бой между этими двумя бойцами сорвался и Тайсон Фьюри заявил, что никогда не выйдет на ринг с Джошуа.

«Я подерусь с Джошуа бесплатно, без проблем. Деньги уже неактуальны. Их всё равно не забрать с собой в могилу. У меня и за 50 жизней не получится потратить всё то, что я заработал. Так что в этом ничего хорошего. Я всё тот же Тайсон, который носит бесплатную футболку и бесплатный костюм», — приводит слова Фьюри The Sun.

Фьюри в своём последнем поединке в декабре одержал победу техническим нокаутом над Дереком Чисорой.

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