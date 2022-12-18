Российский боксёр сразится за звание претендента на титул Сауля Альвареса

Завершился вечер бокса, состоявшийся сегодня, 18 декабря, в Лас-Вегасе (США). В главном бою российский боец Владимир Шишкин (13-0, 8 KO) сразился в полуфинале отборочного турнира IBF во втором среднем весе (до 76,2 кг) с венесуэльцем Хосе Ускатеги (32-4, 27 KO).
Шишкин сделал ставку на работу джебом и передвижение, а при сближении с тяжелобьющим соперником сразу же вязал его в клинче. Ускатеги же не забыл об ударах по корпусу и к пятому раунду смог замедлить россиянина.
В девятом раунде Шишкин получил рассечение возле левого глаза, но, несмотря на отданную трёхминутку, концовка поединка прошла в конкурентной борьбе.
По итогам 12 раундов победу единогласным решением одержал Владимир Шишкин (115-113, 117-111, 117-111). В финале отборочного турнира россиянин сразится с кубинцем Уильямом Скаллом (20-0, 9 KO).
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