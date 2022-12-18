Кьеза: Пимблетт никогда не попадёт в топ-15 лёгкого веса UFC
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Бывший боец UFC, а ныне комментатор Майкл Кьеза высказался о следующем сопернике звёздного британского проспекта лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетта после победы на турнире UFC 282.
«Не думаю, что Пэдди сразится с соперником из топ-15 в следующем бою. Я скажу это сейчас – следующим соперником Пэдди Пимблетта станет Теренс Маккинни после того, как победит в Рио.
Я пойду дальше и скажу, что Пимблетт, вероятно, никогда не попадёт в топ-15 лёгкого вес UFC. Он хороший боец, но это очень серьёзно. Туда тяжело попасть и ещё тяжелее остаться», – сказал Кьеза в эфире ESPN.
Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье раскритиковал судейство в бою Пимблетта и Гордона.
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