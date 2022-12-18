Фото: Хабиб Нурмагомедов встретился с Ибрагимовичем и Джоковичем на финале ЧМ

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов посетил финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции, который состоялся сегодня, 18 декабря, в Катаре.

Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях, опубликовав совместную фотографию со звёздными футболистами Златаном Ибрагимовичем и Полем Погба, а также легендарным сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«На финале Кубка мира вместе легендами», – написал боец.

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, аргентинцы открыли счёт в матче, на 23-й минуте лидер команды Лионель Месси реализовал пенальти. На 36-й минуте Анхель Ди Мария закрепил преимущество Аргентины, забив после точной передачи Алексиса Мак Аллистера.

На 80-й минуте лидер сборной Франции Килиан Мбаппе сократил отставание, реализовав 11-метровый, после чего, уже спустя минуту, сравнял счёт после передачи Маркуса Тюрама.

В дополнительное время вновь отличись Месси и Мбаппе, после чего команды перешли к серии пенальти, где точнее оказалась сборная Аргентины. Решающий удар нанёс защитник Гонсало Монтьель.