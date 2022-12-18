Джермелл Чарло: Цзю не является бойцом того же калибра, что и я

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), американский боксёр Джермелл Чарло (35-1-1, 19 KO) высказался о предстоящем поединке с австралийцем Тимом Цзю (21-0, 15 KO), который состоится 28 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«В каждом бою я бросаю вызов себе, а не своим соперникам. Все знают, что я делаю в ринге. Это та ситуация, когда нельзя моргать. Вот кто я такой.

Я понимал, что когда доберусь до этого этапа своей карьеры, то буду встречаться с парнями высшего уровня. И это всё, что мне нужно. Я никого не недооцениваю, но Тим Цзю не является бойцом того же калибра, что и я. Я доказал свой уровень в боксе», – сказал боец на пресс-конференции.

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