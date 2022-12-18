Фото: Махачев провёл тренировку с двукратным чемпионом мира по борьбе

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), российский боец смешанного стиля Ислам Махачев провёл тренировку с двукратным чемпионом мира по вольной борьбе Магомедрасулом Газимагомедовым.

«Хорошие раунды с двукратным чемпионом мира по борьбе Магомедрасулом Газимагомедовым», – написал боец в социальных сетях.

Фото: из личного архива Ислама Махачева

В своём последнем бою на турнире UFC 280, состоявшемся 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ), Махачев победил удушающим приёмом во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру и стал обладателем титула организации.

На турнире UFC 284, который состоится 12 февраля в Перте (Австралия), Махачев проведёт дебютную защиту против чемпиона в полулёгком весе (до 65 кг) Алекса Волкановски.

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Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике: