Источник: российский боксёр Дмитрий Пирог был задержан во время просмотра финала ЧМ

Бывший чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг), российский боксёр Дмитрий Пирог был задержан во время просмотра финального матча чемпионата мира по футболу, сообщает в социальных сетях канал Baza.
По информации ресурса, Пирог, также являющийся депутатом «Единой России», был задержан в аэропорту Пулково за оскорбление полицейского. Боксёр, смотревший игру между Аргентиной и Францией вместе с друзьями, отказался оплачивать счёт в ресторане, и была вызвана полиция.
После непродолжительной беседы боксёр был задержан за оскорбления.
Напомним, в финальном матче чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины победила по итогам серии пенальти. Команды не выявили победителя в основное и дополнительное время, забив по три мяча.
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