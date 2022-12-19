«Чучело огородное». Харитонов отреагировал на поражение А. Емельяненко в бою с блогером

Именитый российский ветеран MMA Сергей Харитонов высказался о поражении Александра Емельяненко от Святослава Коваленко.

«Представляете, проиграть пацану на 25 кг меньше тебя? Блогеру, парню, который по большому счету к спорту вообще отношения не имеет.



Что я могу сказать? Сказать красавец что ли? Чучело огородное.



Он остался таким, каким был. Просто раньше, до 30 лет, было здоровье, а потом оно ушло за счет разных употреблений.



Когда он был в «Ахмате», его держали люди с авторитетом. Он побаивался и из-за этого держался. А потом уже добил себя», — сказал Харитонов на YouTube-канале Александра Лютикова.

Поединок Александра Емельяненко и Святослава Коваленко на «Бойцовском клубе РЕН ТВ» завершился поражением бойца раздельным решением судей.