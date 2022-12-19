Альварес высказал отношение к победе сборной Аргентины на ЧМ после скандала с Месси

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил футболистов сборной Аргентины с победой на чемпионате мира по футболу в Катаре. В финале аргентинцы победили сборную Франции по пенальти.

«Поздравляю Аргентину. Они это заслужили», — написал Альварес.



Напомним, в начале чемпионата мира разгорелся крупный скандал. Альваресу не понравилось, что капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси задел ногой футболку игрока сборной Мексики. Инцидент случился в раздевалке после матча команд. Позже Сауль извинился за свою бурную реакцию.

Пять Месси разных времён празднуют победу на ЧМ-2022: