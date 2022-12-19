Каннонье рассказал о своей главной цели после победы в бою со Стриклендом

Боец UFC Джаред Каннонье высказался по поводу своей победы в поединке с Шоном Стриклендом, а также назвал свою цель на будущее.
«Не сомневался, что выиграл как минимум три из пяти раундов. Так что я был уверен в своей победе.
Шон хорош в том, что он делает. Он действительно хорош в том, чтобы двигаться вперед, бросать джеб, а затем смещаться в сторону. Каждый раз, когда я давал ему понять, что собираюсь сблизиться, он тут же был готов встретить меня хуком или просто сместиться в сторону.
Если я не получу титульный бой – надеюсь, дадут претендентский. Титульный шанс в начале 2023 года или матч, победа в котором выведет на поединок за пояс», — сказал Каннонье после боя.
Поединок Шона Стрикленда и Джареда Каннонье возглавлял турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 66. Каннонье одержал победу раздельным решением судей (46-49, 49-46, 49-46).
«Мы пришли захватить власть». Хабиб ярко выступил в Канаде:
- 19 декабря 2022
-
11:58
-
11:52
-
11:30
-
11:18
-
10:05
-
09:50
-
09:42
-
00:26
-
00:10
- 18 декабря 2022
-
23:58
-
23:01
-
22:57
-
22:46
-
21:01
-
19:44
-
19:06
-
18:55
-
18:03
-
16:27
-
15:30
-
14:21
-
13:23
-
12:29
-
11:29
-
10:27
-
09:47
-
09:30
-
06:54
-
06:29
-
06:22
-
06:13
-
05:17
-
02:11
-
01:32
-
00:46