Дацик обратился к Шульскому после того, как победил его

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарил соотечественника Павла Шульского за самоотдачу в их поединке.



«Павел, благодарю за суперскую зарубу и всех, кто болел за нас», — написал Дацик.



Напомним, бой Дацика и Шульского состоялся 16 декабря в рамках основного карда турнира по смешанным единоборствам «Бойцовский клуб РЕН ТВ».Поединок продлился все три раунда и завершился победой Вячеслава единогласным решением судей.



Ранее, 10 декабря, Дацик сражался с соотечественником Ильясом Якубовым на турнире «Нашего дела». В этом бою Вячеслав потерпел поражение единогласным решением судей.

Дацик высказался о Якубове после того, как проиграл ему: