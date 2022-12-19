Харитонов назвал условия для боя с А. Емельяненко

Именитый российский ветеран MMA Сергей Харитонов дал комментарий по поводу возможного поединка с соотечественником Александром Емельяненко.
«Если кто-то готов выложить деньги, я выйду и пинков под жопу напинаю. Не вопрос. Знаю, какой сегодня будет результат боя.
15-20 лет назад это была бы конкуренция. Сегодня я знаю, какой будет исход. Я знаю, но просто люди хотят это увидеть.
Пускай платят. Просто так я не буду давать пинков под жопу алкоголику», — сказал Харитонов на YouTube-канале Александра Лютикова.
В рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который прошёл 16 декабря, Александр Емельяненко проиграл раздельным решением судей блогеру и представителю поп-ММА Святославу Коваленко.
В предыдущем бою Александр Емельяненко проиграл Вячеславу Дацику нокаутом.
Емельяненко: меня засудили, как Анкалаева и Яна:
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