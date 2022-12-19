Хабиб охарактеризовал Месси и Мбаппе одним словом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, дав комплиментарную оценку двум участникам финального матча чемпионата мира по футболу в Катаре: капитану сборной Аргентины Лионелю Месси и нападающему национальной команды Франции Килиану Мбаппе.



«Две легенды», — написал Нурмагомедов.

Напомним, в финале чемпионата мира, который прошёл вчера, 18 декабря, футболисты национальной команды Аргентины победили соперников из Франции. Основное время закончилось со счётом 2:2, в двух экстра-таймах команды обменялись голами, а в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

Аргентинский комментатор расплакался после победы Аргентины: