Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб охарактеризовал Месси и Мбаппе одним словом

Хабиб охарактеризовал Месси и Мбаппе одним словом
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, дав комплиментарную оценку двум участникам финального матча чемпионата мира по футболу в Катаре: капитану сборной Аргентины Лионелю Месси и нападающему национальной команды Франции Килиану Мбаппе.

«Две легенды», — написал Нурмагомедов.

Напомним, в финале чемпионата мира, который прошёл вчера, 18 декабря, футболисты национальной команды Аргентины победили соперников из Франции. Основное время закончилось со счётом 2:2, в двух экстра-таймах команды обменялись голами, а в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

Аргентинский комментатор расплакался после победы Аргентины:

«Лучший матч в истории». Хабиб восхищён Катаром, Канело — величием Месси «Лучший матч в истории». Хабиб восхищён Катаром, Канело — величием Месси
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022