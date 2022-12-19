«Просто цирк. Можно нам нормальную систему оценивания?». Брансон — о бое Каннонье

Американский средневес UFC Дерек Брансон высказался по поводу поединка между Джаредом Каннонье и Шоном Стриклэндом на турнире UFC Vegas 66.
«Хороший бой. И неадекватные судейские записки! Просто цирк. 49-46 в пользу одного бойца, затем 49-46 в пользу другого.
Все слишком субъективно и своевольно. Можно нам нормальную систему оценивания?», — написал Брансон в социальных сетях.
Напомним, бой Шона Стрикленда и Джареда Каннонье возглавлял турнир. Поединок прошёл все пять раундов и завершился судейским вердиктом. Рефери раздельным решением (49-46, 46-49, 49-46) отдали победу Каннонье.
Для Каннонье эта победа стала 16-й в карьере при шести поражениях. Стрикленд потерпел пятое поражение при 25 победах.
Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто:
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