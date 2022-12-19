Тейшейра: моя цель – войти в историю. Хочу побить рекорд Кутюра

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), бразильский ветеран Гловер Тейшейра рассказал о своём плане в конце карьеры.

«Моя цель – войти в историю. Мне 43 года, и я чувствую себя потрясающе. Может быть, я побью рекорд Рэнди Кутюра перед выходом на пенсию. Он единственный мужчина, который стоит впереди меня», — приводит слова Тейшейры MMA News.

Напомним, следующий бой Тейшейра проведёт с Джамалом Хиллом.

Гловер Тейшейра должен был биться за титул чемпиона на UFC 282, но чемпион дивизиона Иржи Прохазка получил травму и отказался от пояса. Тейшейра также отказался от боя с Магомедом Анкалаевым. В итоге бой россиянина с Яном Блаховичем получил статус титульного.



Поединок между Анкалаевым и Блаховичем прошёл в ночь на 11 декабря. В бою была зафиксирована ничья раздельным решением судей. Один из арбитров отдал победу Блаховичу, второй — Анкалаеву, а третий зафиксировал ничью.

Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу: