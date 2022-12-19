Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тейшейра: моя цель – войти в историю. Хочу побить рекорд Кутюра

Тейшейра: моя цель – войти в историю. Хочу побить рекорд Кутюра
Комментарии

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), бразильский ветеран Гловер Тейшейра рассказал о своём плане в конце карьеры.

«Моя цель – войти в историю. Мне 43 года, и я чувствую себя потрясающе. Может быть, я побью рекорд Рэнди Кутюра перед выходом на пенсию. Он единственный мужчина, который стоит впереди меня», — приводит слова Тейшейры MMA News.

Напомним, следующий бой Тейшейра проведёт с Джамалом Хиллом.

Гловер Тейшейра должен был биться за титул чемпиона на UFC 282, но чемпион дивизиона Иржи Прохазка получил травму и отказался от пояса. Тейшейра также отказался от боя с Магомедом Анкалаевым. В итоге бой россиянина с Яном Блаховичем получил статус титульного.

Поединок между Анкалаевым и Блаховичем прошёл в ночь на 11 декабря. В бою была зафиксирована ничья раздельным решением судей. Один из арбитров отдал победу Блаховичу, второй — Анкалаеву, а третий зафиксировал ничью.

Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022