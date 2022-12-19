Фьюри считает, что Джойс легко одержал бы победу в поединке с Джошуа
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Британский непобеждённый боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри считает, что Джо Джойс легко одержал бы победу в поединке с Энтони Джошуа.
«Следует ли Джо Джойсу подраться с Джошуа? Да. Я думаю, он им вытрет пол. Но мы никогда этого не увидим», — сказал Фьюри на YouTube-канале iFL TV.
Напомним, в последнем бою Тайсон проводил третью защиту титула против 38-летнего соотечественника Дерека Чисоры. Поединок был завершён в 10-м раунде — судья остановил поединок, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.
Ранее бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа сорвался, после чего чемпион заявил, что никогда не выйдет на ринг с Джошуа.
Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом:
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