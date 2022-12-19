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«Мне не было слишком больно». Льюис — про бой с Виталием Кличко

«Мне не было слишком больно». Льюис — про бой с Виталием Кличко
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис вспомнил свой поединок с украинцем Виталием Кличко.

«Кличко нанес несколько хороших ударов в первых раундах. Определенно, он разбудил меня. Но, мне не было слишком больно. Этот бой всегда должен был стать последним для меня. Я подумывал ещё раз сразиться с ним, но решил придерживаться первоначального плана», — написал Льюис в социальных сетях.

Напомним, бой Леннокс Льюис — Виталий Кличко состоялся 21 июня 2003 года и был остановлен из-за рассечения у украинца. На момент остановки поединка украинец вёл на судейских записках. Льюис обещал дать Виталию реванш, но вскоре объявил о завершении карьеры.

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