В команде Хэйни сделали заявление о бое с Ломаченко

Билл Хэйни, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американца Дэвина Хэйни (29-0, 15 KO), назвал крайние сроки организации поединка против звёздного украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 KO).

«Должны ли мы подраться до Рамадана? Совершенно точно, но сроки – это одна из вещей, которые я не могу полностью контролировать. Я склоняюсь к тому, что бой состоится в Соединённых Штатах, поскольку время повлияет на проведение боя на Ближнем Востоке, ведь приближается Рамадан.

Важно, чтобы Дэвин успел подраться перед Рамаданом, потому что в противном случае ему придётся задержаться в лёгком весе», – сказал специалист в интервью YouTube-каналу Thaboxingvoice.

Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко