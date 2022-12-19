Мэнни Пакьяо обратился к Месси после победы на чемпионате мира

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях легендарный филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо обратился к футболисту Лионелю Месси, вчера, 18 декабря, в составе сборной Аргентины ставшему чемпионом мира в Катаре.

«МЕССИ! Так рад за тебя! Величие», – написал Пакьяо в социальных сетях.

Напомним, аргентинцы открыли счёт в матче, на 23-й минуте Месси реализовал пенальти. На 36-й минуте Анхель Ди Мария закрепил преимущество Аргентины, забив после точной передачи Алексиса Мак Аллистера.

На 80-й минуте лидер сборной Франции Килиан Мбаппе сократил отставание, реализовав 11-метровый, после чего, уже спустя минуту, сравнял счёт после передачи Маркуса Тюрама.

В дополнительное время вновь отличились Месси и Мбаппе, после чего команды перешли к серии пенальти, где точнее оказалась сборная Аргентины. Решающий удар нанёс защитник Гонсало Монтьель.

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