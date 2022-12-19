«Им плевать на социальную справедливость». Стрикленд объяснил успех дагестанцев в MMA

Американский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шон Стрикленд высказался о снижении числа чемпионов среди представителей Соединённых Штатов, а также объяснил успех на мировой MMA-арене выходцев из Дагестана.

«Посмотрите на американцев. Сколько вы видите чёртовых американцев, которые надирают задницы? Немного. Вы смотрите на этих чёртовых иностранцев, которые пашут и живут своей жизнью. У вас есть чёртовы дагестанцы, которые борются с чёртовыми медведями. И им плевать на вопросы социальной справедливости.

Десять лет назад американцы были чертовски крутыми. Они могли не быть великими, но они были чертовски жёсткими. Если бы вы совместили их настрой с современными навыками, то получили бы американских чемпионов», – сказал боец в подкасте Straight Outta The Lair with Flex Lewis.

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