«Им плевать на социальную справедливость». Стрикленд объяснил успех дагестанцев в MMA

Американский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шон Стрикленд высказался о снижении числа чемпионов среди представителей Соединённых Штатов, а также объяснил успех на мировой MMA-арене выходцев из Дагестана.
«Посмотрите на американцев. Сколько вы видите чёртовых американцев, которые надирают задницы? Немного. Вы смотрите на этих чёртовых иностранцев, которые пашут и живут своей жизнью. У вас есть чёртовы дагестанцы, которые борются с чёртовыми медведями. И им плевать на вопросы социальной справедливости.
Десять лет назад американцы были чертовски крутыми. Они могли не быть великими, но они были чертовски жёсткими. Если бы вы совместили их настрой с современными навыками, то получили бы американских чемпионов», – сказал боец в подкасте Straight Outta The Lair with Flex Lewis.
«Мы пришли захватить власть». Хабиб ярко выступил в Канаде
- 19 декабря 2022
-
19:40
-
19:00
-
18:05
-
17:38
-
17:28
-
16:42
-
16:25
-
16:20
-
15:58
-
15:01
-
14:00
-
13:41
-
12:58
-
12:54
-
12:52
-
12:41
-
11:58
-
11:52
-
11:30
-
11:18
-
10:05
-
09:50
-
09:42
-
00:26
-
00:10
- 18 декабря 2022
-
23:58
-
23:01
-
22:57
-
22:46
-
21:01
-
19:44
-
19:06
-
18:55
-
18:03
-
16:27