Фрэнсис Нганну обратился к сборной Франции после финала ЧМ в Катаре

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунский и французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну прокомментировал выступление сборной Франции по футболу на чемпионате мира в Катаре.

«Поздравляю Францию с великолепным выступлением на чемпионате мира и прекрасной игрой в финале. Она вернётся», – написал Нганну в социальных сетях.

Напомним, в финальном матче чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины победила Францию по итогам серии пенальти. Аргентинцы открыли счёт в матче после реализованного Лионелем Месси пенальти на 23-й минуте. На 36-й минуте Анхель Ди Мария закрепил преимущество Аргентины, забив после точной передачи Алексиса Мак Аллистера.

На 80-й минуте лидер сборной Франции Килиан Мбаппе сократил отставание, реализовав 11-метровый, после чего, уже спустя минуту, сравнял счёт после передачи Маркуса Тюрама.

В дополнительное время вновь отличились Месси и Мбаппе, после чего команды перешли к серии пенальти, где точнее оказалась сборная Аргентины. Решающий удар нанёс защитник Гонсало Монтьель.

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