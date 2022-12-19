Фрэнсис Нганну обратился к сборной Франции после финала ЧМ в Катаре

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунский и французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну прокомментировал выступление сборной Франции по футболу на чемпионате мира в Катаре.
«Поздравляю Францию с великолепным выступлением на чемпионате мира и прекрасной игрой в финале. Она вернётся», – написал Нганну в социальных сетях.
Напомним, в финальном матче чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины победила Францию по итогам серии пенальти. Аргентинцы открыли счёт в матче после реализованного Лионелем Месси пенальти на 23-й минуте. На 36-й минуте Анхель Ди Мария закрепил преимущество Аргентины, забив после точной передачи Алексиса Мак Аллистера.
На 80-й минуте лидер сборной Франции Килиан Мбаппе сократил отставание, реализовав 11-метровый, после чего, уже спустя минуту, сравнял счёт после передачи Маркуса Тюрама.
В дополнительное время вновь отличились Месси и Мбаппе, после чего команды перешли к серии пенальти, где точнее оказалась сборная Аргентины. Решающий удар нанёс защитник Гонсало Монтьель.
Танец Месси с чеком на $ 10 млн после победы на ЧМ-2022
- 19 декабря 2022
-
21:16
-
20:42
-
20:07
-
19:57
-
19:40
-
19:00
-
18:05
-
17:38
-
17:28
-
16:42
-
16:25
-
16:20
-
15:58
-
15:01
-
14:00
-
13:41
-
12:58
-
12:54
-
12:52
-
12:41
-
11:58
-
11:52
-
11:30
-
11:18
-
10:05
-
09:50
-
09:42
-
00:26
-
00:10
- 18 декабря 2022
-
23:58
-
23:01
-
22:57
-
22:46
-
21:01
-
19:44