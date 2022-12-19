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Стал известен основной кард турнира UFC 283: Тейшейра — Хилл

Стал известен основной кард турнира UFC 283: Тейшейра — Хилл
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Бойцовский промоушен UFC опубликовал основной кард турнира UFC 283, который состоится 22 января в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Напомним, в главном бою бразильский ветеран полутяжёлого веса (до 93 кг) Гловер Тейшейра (33-8) сразится за вакантный титул с американцем Джамалом Хиллом (11-1). В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду (21-2-1) проведёт четвёртый поединок с мексиканцем Брэндоном Морено (20-7-2).

UFC 283: Основной кард
Гловер Тейшейра (Бразилия) – Джамал Хилл (США)
Дейвисон Фигейреду (Бразилия) – Брэндон Морено (Мексика)
Гилберт Бёрнс (Бразилия) – Нил Магни (США)
Джессика Андраде (Бразилия) – Лорен Мёрфи (США)
Пол Крэйг (Шотландия) – Джонни Уокер (Бразилия)

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