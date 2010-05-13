Роджерс: я хочу получить матч-реванш с Фёдором Емельяненко

Бретт Роджерс заявил, что хочет получить возможность взять реванш у россиянина Фёдора Емельяненко.

«Я не думаю о том, что будет после боя с Алистаром. Я чувствую, что поединок будет жёстким и зрелищным. Но я также хочу получить реванш боя с Фёдором Емельяненко. Всё будет отлично. Я получу титул чемпиона, а затем – второй бой с Фёдором.

Алистар долгое время был на Востоке, пока Запад пытался развиваться. Думаю, он замедляет мой прогресс. Поэтому я считаю, что заслужил титульный бой», — цитирует Роджерса Mixfightnews.ru.