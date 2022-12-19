«Последний шанс». Экс-соперник сказал, почему Тейшейра может завоевать титул UFC в 43 года
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Бывший претендент на титул UFC американский ветеран Энтони Смит высказался о чемпионском поединке между бразильцем Гловером Тейшейрой и американцем Джамалом Хиллом, который состоится 22 января на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
«Я сказал Джамалу: «Не жди, что Гловер ошибётся дважды». Бой с Прохазкой, по всей видимости, стал исключением. Всё будет сложнее. Если Гловер будет таким же, как и в последнем бою, то Джамала ждёт лёгкий бой. Но я на это не рассчитываю.
Гловер мотивирован. Это его последний шанс. Так что это будет крутейший Гловер, которого вы только видели, потому что Бразилия его дом, а ему уже за сорок. Это его последняя возможность», – сказал Смит в интервью YouTube-каналу Майкла Биспинга.
Новость по темеСтал известен основной кард турнира UFC 283: Тейшейра — Хилл
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