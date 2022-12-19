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«Люди ошибаются». Легендарный рефери UFC оценил шансы Сехудо в бою со Стерлингом

«Люди ошибаются». Легендарный рефери UFC оценил шансы Сехудо в бою со Стерлингом
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Легендарный рефери UFC, а ныне комментатор Bellator Джон «Большой» Маккарти высказался об ожидаемом поединке за звание чемпиона в легчайшем весе (до 57 кг) между американцами Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

«Люди совершают большую ошибку. Сехудо является парнем, который в точности знает, что ему нужно делать и где ему нужно находиться. И он сделает свою работу, потому что выступает на высочайшем уровне всю свою жизнь.

Единственное, что меня беспокоит, это большой простой. Сехудо может замедлиться по ходу боя, тогда как Алджо дерётся в очень высоком темпе. Он много двигается и всё такое, но ему нужно быть осторожным с Сехудо», – сказал Маккарти в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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