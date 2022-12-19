Бой Роберта Уиттакера и Пауло Косты на UFC 284 отменён

Рейтинговый поединок в среднем весе (до 84 кг) UFC между австралийским экс-чемпионом Робертом Уиттакером и бразильцем Пауло Костой, который должен был состояться на турнире UFC 284 в феврале, отменён, сообщает инсайдер ESPN Бретт Окамото.

«Никаких шуток. По сообщению источников, Пауло Коста и Роберт Уиттакер не подерутся на UFC 284 в феврале», – написал журналист в социальных сетях.

В своём последнем бою на турнире UFC 278 в августе Коста победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона организации американца Люка Рокхолда. После этого бразилец заявил, что хочет пересмотреть финансовые условия своего контракта с руководством UFC, однако, как стало известно ранее, стороны не смогли достичь соглашения.