«Контракты уже не те». Забит Магомедшарипов намекнул на возможное возвращение в бои

Бывший боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC россиянин Забит Магомедшарипов опубликовал в социальных сетях фотографию с документами, сопроводив её следующей подписью.
«Контракты уже не те, конечно, пошли».
Фото: из личного архива Забита Магомедшарипова
Забиту Магомедшарипову 31 год. Россиянин дебютировал в сильнейшей организации мира в сентябре 2017 года и провёл в общей сложности шесть поединков, во всех одержав победы. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 163 в ноябре 2019 года Магомедшарипов единогласным судейским решением победил американца Келвина Каттара. Всего же на счету уроженца Дагестана в MMA 18 побед и одно поражение.
Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Хабиб Нурмагомедов оценил вероятность возвращения Магомедшарипова в бои.
Эффектный удушающий приём от Забита Магомедшарипова
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