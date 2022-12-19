«Контракты уже не те». Забит Магомедшарипов намекнул на возможное возвращение в бои

Бывший боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC россиянин Забит Магомедшарипов опубликовал в социальных сетях фотографию с документами, сопроводив её следующей подписью.

«Контракты уже не те, конечно, пошли».

Фото: из личного архива Забита Магомедшарипова

Забиту Магомедшарипову 31 год. Россиянин дебютировал в сильнейшей организации мира в сентябре 2017 года и провёл в общей сложности шесть поединков, во всех одержав победы. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 163 в ноябре 2019 года Магомедшарипов единогласным судейским решением победил американца Келвина Каттара. Всего же на счету уроженца Дагестана в MMA 18 побед и одно поражение.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Хабиб Нурмагомедов оценил вероятность возвращения Магомедшарипова в бои.

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