Эррол Спенс назвал сроки возвращения на ринг

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) и член рейтинга pound-for-pound американец Эррол Спенс-младший (28-0, 22 KO) сообщил, что вернётся на ринг в конце весны или в начале лета 2023 года.
«Я собирался объявить о бое через три или четыре дня после [автомобильной] аварии, но моё тело начало болеть, поэтому мы с командой решили повременить. Вероятно, это произойдёт в мае или июне. Мне нужно поговорить со своей командой, надеюсь, я буду чувствовать себя на сто процентов», – сказал боец в эфире телеканала Showtime.
Эрролу Спенсу 32 года. В своём последнем бою в апреле он досрочно остановил в десятом раунде кубинца Йордениса Угаса, отобрав у него титул WBA. В середине года боец пытался договориться о мегафайте с соотечественником Теренсом Кроуфордом, однако стороны так и не пришли к соглашению.
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