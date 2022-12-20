«Это убило мой метаболизм». Диллашоу назвал худшее решение за карьеру в UFC

Двукратный чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американский ветеран Ти Джей Диллашоу рассказал о своём худшем решении за карьеру в сильнейшей организации мира.

«Больше всего я жалею, что решил спуститься в наилегчайший вес [до 57 кг]. Не только из-за проблем с допингом, но и из-за того, что я сделал с собой. Все знают о том, что меня дисквалифицировали, но не знают, что эта весогонка убила мой метаболизм. Через полгода я выглядел как дерьмо и пережил операцию. Было тяжело.

Всё могло сложиться иначе. Так что о решении спуститься в наилегчайший вес я жалею больше всего. Когда я нацеливаюсь на что-то, то надрываю задницу, чтобы добиться этого», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Food Truck Diaries.