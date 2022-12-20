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Экс-чемпион объяснил, как место проведения боя Усика и Фьюри скажется на результате

Экс-чемпион объяснил, как место проведения боя Усика и Фьюри скажется на результате
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Бывший чемпион мира, а ныне промоутер ирландец Барри Макгиган высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO), который может состояться уже в первой половине 2023 года.

«Это тяжёлый бой. Я всегда считал, что Тайсон окажется слишком сильным и большим для Усика. Он будет давить ему на шею и изматывать. И он захватит преимущество во второй половине боя.

Хотя я не столь уверен в этом сейчас. Мне кажется, что это более тяжёлый поединок, чем я изначально предполагал. Любой может победить. Но вы должны отдать предпочтение Фьюри из-за того, что поединок, вероятно, пройдёт в Великобритании. Здесь нельзя делать окончательных выводов», – сказал Макгиган в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

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