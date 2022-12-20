Промоутер Усика назвал крайнюю дату боя Александра с Тайсоном Фьюри

Александр Красюк, промоутер действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александра Усика, назвал крайнюю дату боя Александра с Тайсоном Фьюри.

«Бой должен состояться не позднее 4 марта. Место: любое место во Вселенной. Травма Фьюри? Насколько нам известно, Тайсон Фьюри жив и здоров», — приводит слова Красюка Mirror.

Напомним, ранее в прессе сообщалось, что Усик и Фьюри в скором времени могут договориться о бое, однако к соглашению они пока так и не пришли. Ожидается, что поединок между ними может состояться в следующем году.



На счету Александра Усика 20 побед в 20 поединках, у чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри 33 победы в 34 боях и одна ничья.

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