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Фахретдинов сфотографировался с легендарным поясом Тактарова

Фахретдинов сфотографировался с легендарным поясом Тактарова
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Российский боец UFC Ринат Фахретдинов опубликовал новый пост, в котором показал фотографию с поясом UFC, который принадлежит Олегу Тактарову.

55-летний Тактаров — первый российский чемпион промоушена UFC. После ухода из спорта Олег по большей части занят работой в киноиндустрии, снимаясь как в Российской Федерации, так и за рубежом. При этом интерес к смешанным единоборствам у прославленного бойца не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии. Ранее он активно делился мнением о поединке Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом.

Напомним, Тактаров был угловым Фахретдинова во время его первого боя в UFC, который состоялся в начале июня этого года. Тогда Ринат встречался с греком Андреасом Михайлидисом и победил его единогласным решением судей.

«UFC… Не был с 2003 года». Олег Тактаров возвращается:

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