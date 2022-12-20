Прохазка планировал выйти на титульный бой с травмированным плечом

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), чех Иржи Прохазка рассказал о том, что он готов был выйти на титульный поединок с травмированным плечом.
Напомним, Прохазка стал чемпионом организации в июне на UFC 275, «задушив» в пятом раунде бразильского ветерана Гловера Тейшейру.
«Это был обычный спарринг, никто не сделал ничего запрещённого, просто я допустил ошибку, позволив парню забрать спину. Он бросил меня прогибом, и я приземлился прямо на плечо. Оно было вывихнуто, и один из парней Анкалаева вправил мне его прямо там. Позже мы поехали в больницу. Но опять же, никто не сделал ничего плохого, это чисто моя ошибка. Я потерял концентрацию в тот момент, поэтому вина лежит только на мне.
После травмы я думал о том, что должен выйти на бой, потому что был уверен, что смогу совладать с этой травмой. Могу закончить бой в первом или втором раунде, не задерживаться в клетке дольше, чем необходимо. Но в итоге я решил остаться профессионалом и не рисковать здоровьем», — сказал Прохазка на YouTube-канале
MMAFightingonSBN.
Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу:
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