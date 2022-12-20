Фахретдинов: пришло время новых героев UFC. Я займусь чисткой дивизиона самостоятельно

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов высказался по поводу своей победы в поединке с Брайаном Баттлом на турнире UFC Vegas 66.

«Он не удивил меня в стойке. Единственное, он хорошо защищался партере.

Сейчас чувствую себя отлично, потому что чаще получаю бои. Я всегда мечтал выступать в UFC, так что я рад нынешней ситуации. Здесь много настоящих воинов. Брайан один из них, ведь он принял бой со мной. Думаю, здесь много отважных ребят.

Пришло время новых бойцов, новых героев для UFC. Пора выбить из топ-15 всех ветеранов. Я займусь зачисткой самостоятельно», — приводит слова Фахретдинова MMA Fighting.

Для Рината Фахретдинова эта победа стала 22-й в 23 поединках в профессиональных смешанных единоборствах и второй в двух боях в UFC. Брайан Баттл потерпел второе поражение в 14 поединках в профессиональной карьере.