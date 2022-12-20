Уиттакер подробно рассказал об отмене боя с Костой

Австралийский экс-чемпион UFC Роберт Уиттакер высказался по поводу отмены боя с бразильцем Пауло Костой, который должен был состояться на турнире UFC 284 в феврале.
«Бой с Костой не состоится. Очень обидно говорить, что это правда. UFC сделала всё возможное. Они дали ему новый контракт — насколько я понимаю, чтобы он принял бой — а он всё равно его не принял. Так что да, бой в Перте не состоится.
Я был готов тренироваться до Рождества, тренироваться до Нового года, выкладываться по полной. Все знают, как тяжело я тренируюсь, и у меня довольно длительные тренировочные лагеря. Я хотел купить детям новые игрушки, заработать немного денег, заплатить за квартиру. Да, всё это пока отодвинуто на задний план. Всё это было отложено, и меня это расстраивает», — приводит слова Уиттакера MMAJunkie.
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