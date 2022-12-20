Шон О'Мэлли: в России всем спортсменам дают добавки. Они даже не знают, что принимают

Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли считает, что все российские спортсмены принимают допинг.

«Вы видели, как Бобби Грин говорил, что Ислам Махачев слишком сильный? Он смотрел давнее интервью, когда у Ислама были проблемы с USADA, и там Ислам говорил, что когда он рос, ему просто давали всякие добавки. В России дают всякие добавки. Российские спортсмены не знают, что за херню они принимают», — приводит слова О'Мэлли Spotrskeeda.

В настоящий момент Шон занимает первое место в рейтинге бойцов UFC легчайшего веса. Чемпионом в этой весовой категории является его соотечественник Алджамейн Стерлинг. В последнем бою О’Мэлли встречался с россиянином Петром Яном. Их поединок был третьим по значимости противостоянием на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Бой прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу американца.



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