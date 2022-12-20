Саид Нурмагомедов: нужно быть активнее в медиапространстве. Мы начнём работать над этим

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Саид Нурмагомедов после победы в поединке с представителем Таджикистана Сайдиокубом Кахрамоновым высказался о своих планах на следующий год.

«Этот год сложился для меня удачно. Я провёл три боя. В следующем году также планирую три или четыре выступления. Если предоставится возможность, то я бы вернулся в октагон уже в начале марта. Такой у меня план.

Мне хочется подраться с кем-нибудь из топ-10, хотя в нашем дивизионе и парни из топ-15 являются очень сильными бойцами. Каждый из них заслуживает больших боёв. Я понимаю, что сейчас мне нужно быть активнее в медиапространстве. Скоро мы начнём работать над этим», — сказал Нурмагомедов после боя.

Для Саида Нурмагомедова эта победа стала 18-й в 20 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем бою на турнире UFC on ESPN 39 в июле Нурмагомедов единогласным решением судей победил бразильца Дугласа Силву де Андраде. В UFC эта победа стала для россиянина шестой при одном поражении, которое он потерпел в декабре 2019 года от бразильца Раони Барселоса.