Саид Нурмагомедов: нужно быть активнее в медиапространстве. Мы начнём работать над этим

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Саид Нурмагомедов после победы в поединке с представителем Таджикистана Сайдиокубом Кахрамоновым высказался о своих планах на следующий год.
«Этот год сложился для меня удачно. Я провёл три боя. В следующем году также планирую три или четыре выступления. Если предоставится возможность, то я бы вернулся в октагон уже в начале марта. Такой у меня план.
Мне хочется подраться с кем-нибудь из топ-10, хотя в нашем дивизионе и парни из топ-15 являются очень сильными бойцами. Каждый из них заслуживает больших боёв. Я понимаю, что сейчас мне нужно быть активнее в медиапространстве. Скоро мы начнём работать над этим», — сказал Нурмагомедов после боя.
Для Саида Нурмагомедова эта победа стала 18-й в 20 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем бою на турнире UFC on ESPN 39 в июле Нурмагомедов единогласным решением судей победил бразильца Дугласа Силву де Андраде. В UFC эта победа стала для россиянина шестой при одном поражении, которое он потерпел в декабре 2019 года от бразильца Раони Барселоса.
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