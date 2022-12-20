«UFC не должны быть такими мелочными». Коста рассказал, почему сорвался бой с Уиттакером

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в среднем весе UFC, рассказал, почему он не стал подписывать новый контракт с промоушеном, из-за чего сорвался его бой с Робертом Уиттакером.

«Великие бои отменяются из-за отсутствия навыка ведения переговоров – они не должны быть такими мелочными. Я не блефовал. Думаю, делать бойцов несчастными – не самый умный ход. И я говорю не только о себе. Я напомню: Нганну, О'Мэлли, Марк Хант и так далее», — приводит слова Косты MMA News.

В своём последнем бою на турнире UFC 278 в августе Коста победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона организации американца Люка Рокхолда. После этого бразилец заявил, что хочет пересмотреть финансовые условия своего контракта с руководством UFC.

Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой: