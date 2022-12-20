«Я дрался с убийцей номер один». О’Мэлли рассказал, почему он лучше Пимблетта

Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли рассказал, почему считает себя лучше Пэдди Пимблетта.

«Я сражался с Петром Яном. Я дрался с убийцей номер один. Джаред Гордон хорош, и он доказал, что хорош, но это совсем не тот разговор.

Мне интересно — если вы пересмотрите бой Пэдди с Гордоном, увидите ли вы его таким же? Потому что даже Джо Роган сказал, что он пересмотрел мой бой с Яном и увидел мою победу в первом и третьем раундах. И вот мне интересно, если вы снова сядете и посмотрите на их бой, отдадите ли вы победу Пимблетту?», — приводит слова О'Мэлли Bloody Elbow.

Ранее британский боец выразил мнение, что все российские спортсмены принимают допинг.

Ян показал свой обед в преддверии боя с О’Мэлли: