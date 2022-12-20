«Я дрался с убийцей номер один». О’Мэлли рассказал, почему он лучше Пимблетта
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Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли рассказал, почему считает себя лучше Пэдди Пимблетта.
«Я сражался с Петром Яном. Я дрался с убийцей номер один. Джаред Гордон хорош, и он доказал, что хорош, но это совсем не тот разговор.
Мне интересно — если вы пересмотрите бой Пэдди с Гордоном, увидите ли вы его таким же? Потому что даже Джо Роган сказал, что он пересмотрел мой бой с Яном и увидел мою победу в первом и третьем раундах. И вот мне интересно, если вы снова сядете и посмотрите на их бой, отдадите ли вы победу Пимблетту?», — приводит слова О'Мэлли Bloody Elbow.
Ранее британский боец выразил мнение, что все российские спортсмены принимают допинг.
Новость по темеШон О'Мэлли: в России всем спортсменам дают добавки. Они даже не знают, что принимают
Ян показал свой обед в преддверии боя с О’Мэлли:
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