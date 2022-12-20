Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я дрался с убийцей номер один». О’Мэлли рассказал, почему он лучше Пимблетта

«Я дрался с убийцей номер один». О’Мэлли рассказал, почему он лучше Пимблетта
Комментарии

Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли рассказал, почему считает себя лучше Пэдди Пимблетта.

«Я сражался с Петром Яном. Я дрался с убийцей номер один. Джаред Гордон хорош, и он доказал, что хорош, но это совсем не тот разговор.

Мне интересно — если вы пересмотрите бой Пэдди с Гордоном, увидите ли вы его таким же? Потому что даже Джо Роган сказал, что он пересмотрел мой бой с Яном и увидел мою победу в первом и третьем раундах. И вот мне интересно, если вы снова сядете и посмотрите на их бой, отдадите ли вы победу Пимблетту?», — приводит слова О'Мэлли Bloody Elbow.

Ранее британский боец выразил мнение, что все российские спортсмены принимают допинг.

Новость по теме
Шон О'Мэлли: в России всем спортсменам дают добавки. Они даже не знают, что принимают

Ян показал свой обед в преддверии боя с О’Мэлли:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022