Управляющая кафе, в котором задержали Пирога: у нас нет претензий к Дмитрию

Управляющая кафе в аэропорту Пулково Екатерина Порохова рассказала, что заведение не имеет никаких претензий к бывшему чемпиону мира в среднем весе (до 72,6 кг), российскому боксёру Дмитрию Пирогу, который был задержан полицией во время просмотра финального матча чемпионата мира по футболу.
«Как такового дебоша не было, у нас практически к нему нет претензий. У полиции к нему есть вопросы, а наши сотрудники проходят как свидетели. Он «наехал» на сотрудника полиции.
Он не смог, судя по видео, оплатить то, что заказал у нас в кафе, оплатить картами, которые у него были на руках, он оплатил только половину счёта. Далее приехали его люди, которые оплатили счёт. То есть с нашей стороны претензий нет. Как понимаю, он агрессивно общался с полицейскими и его скрутили», — приводит слова Пороховой «Московский комсомолец».
Боксёр, проявлявший неуважение к сопернику, был нокаутирован им:
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