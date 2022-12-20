Усик рассказал, как относится к оскорблениям со стороны Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, что его не беспокоят оскорбительные высказывания со стороны британского боксёра Тайсона Фьюри.

«Кто-то говорит: лучше не понимать того, что говорит Фьюри. Я всё понимаю, но просто не обращаю внимания. Такие вещи меня не мотивируют. Тайсон бросает в мою сторону оскорбления, но я знаю, что делать на ринге. Если я буду обращать внимание на любого, кто пытается меня оскорбить, то буду подпитывать свой гнев. А гнев не помогает во время боя, наоборот, он ухудшает твоё состояние», — приводит слова Усика BoxingScene.

Напомним, ранее в прессе сообщалось, что Усик и Фьюри в скором времени могут договориться о бое, однако пока они так и не пришли к соглашению. Ожидается, что поединок между ними может состояться в следующем году.

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