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Фьюри: видел предостаточно таких, как Усик, и обычно они получают пинок под зад

Фьюри: видел предостаточно таких, как Усик, и обычно они получают пинок под зад
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Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри уверен, что украинец Александр Усик не доставит ему проблем в возможном очном поединке.

«Не думаю, что бой с Усиком станет для меня тяжёлым поединком. Он не сможет выдержать тех же ударов, которые выдержал Дерек Чисора. Смотрел их бой, и там был равный поединок, в то время как у меня Дерек не взял и раунда.

Ещё не родился человек, который может выиграть у меня, и я не раз это доказывал. Таких, как Усик, я видел предостаточно. Они поднимаются в супертяжёлый вес, чтобы сразиться за чемпионский пояс, и в 99% они получают пинок под зад», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Бой Фьюри с Чисорой состоялся в декабре и завершился победой Тайсона техническим нокаутом.

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