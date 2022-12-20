Фьюри: видел предостаточно таких, как Усик, и обычно они получают пинок под зад

Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри уверен, что украинец Александр Усик не доставит ему проблем в возможном очном поединке.



«Не думаю, что бой с Усиком станет для меня тяжёлым поединком. Он не сможет выдержать тех же ударов, которые выдержал Дерек Чисора. Смотрел их бой, и там был равный поединок, в то время как у меня Дерек не взял и раунда.



Ещё не родился человек, который может выиграть у меня, и я не раз это доказывал. Таких, как Усик, я видел предостаточно. Они поднимаются в супертяжёлый вес, чтобы сразиться за чемпионский пояс, и в 99% они получают пинок под зад», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.



Бой Фьюри с Чисорой состоялся в декабре и завершился победой Тайсона техническим нокаутом.