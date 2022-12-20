Фьюри: видел предостаточно таких, как Усик, и обычно они получают пинок под зад

Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри уверен, что украинец Александр Усик не доставит ему проблем в возможном очном поединке.
«Не думаю, что бой с Усиком станет для меня тяжёлым поединком. Он не сможет выдержать тех же ударов, которые выдержал Дерек Чисора. Смотрел их бой, и там был равный поединок, в то время как у меня Дерек не взял и раунда.
Ещё не родился человек, который может выиграть у меня, и я не раз это доказывал. Таких, как Усик, я видел предостаточно. Они поднимаются в супертяжёлый вес, чтобы сразиться за чемпионский пояс, и в 99% они получают пинок под зад», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Бой Фьюри с Чисорой состоялся в декабре и завершился победой Тайсона техническим нокаутом.
- 20 декабря 2022
-
20:06
-
20:01
-
19:31
-
19:27
-
18:49
-
18:40
-
18:32
-
18:16
-
17:42
-
16:42
-
15:36
-
15:00
-
14:49
-
13:57
-
13:49
-
12:43
-
12:15
-
12:14
-
11:56
-
11:51
-
10:22
-
10:16
-
10:09
-
09:48
-
09:24
-
07:09
-
00:55
-
00:39
-
00:01
- 19 декабря 2022
-
23:47
-
23:02
-
22:45
-
22:14
-
21:49
-
21:16