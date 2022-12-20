Шон О’Мэлли: я никогда не хотел бы драться со Стриклендом
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Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли заявил, что никогда не стал бы выходить на бой с Шоном Стриклендом, который выступает в среднем весе UFC.
«У этого парня есть стержень. Он тренирует таких ребят, как Фрэнсис Нганну и других тяжеловесов. Так что я скажу так — никогда бы не хотел с ним драться. Если через несколько лет в новом сериале от Netflix кто-то будет подходить на роль убийцы, так это точно Шон Стрикленд», — заявил американский боец в видео на своём YouTube-канале.
Стрикленд в своём последнем поединке на UFC Vegas 66 уступил раздельным решением судей Джареду Каннонье.
Шон О’Мэлли так же раздельным решением выиграл у российского бойца Петра Янв в октябре этого года на турнире UFC 280.
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