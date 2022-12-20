Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Прохазка намекнул, что на его решение отказаться от титула повлияло руководство UFC

Прохазка намекнул, что на его решение отказаться от титула повлияло руководство UFC
Комментарии

Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка рассказал о разговоре с руководством промоушена, после которого он решил отказаться от чемпионского пояса.

«Для меня это было тяжело. Не хочу много говорить об этом, но после разговора с UFC я понял, что шоу должно продолжаться. Хотелось остаться чемпионом, неважно, травмирован я или нет, но, если это пойдёт на пользу дивизиону, я отнесусь с уважением.

Моя цель — стать лучшим бойцом в мире, а не только в полутяжёлом весе. Поэтому я освободил титул и согласился дождаться момента, когда смогу предстать в полной боевой готовности. Говорят, мне нужно восемь-девять месяцев, но я знаю своё тело. Верю, что смогу полностью восстановиться за три-четыре месяца», — рассказал Прохазка в шоу The MMA Hour.

Новость по теме
Прохазка: Анкалаев победил Блаховича, но они не отдали все 200%, чтобы выиграть пояс
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022