Прохазка намекнул, что на его решение отказаться от титула повлияло руководство UFC

Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка рассказал о разговоре с руководством промоушена, после которого он решил отказаться от чемпионского пояса.
«Для меня это было тяжело. Не хочу много говорить об этом, но после разговора с UFC я понял, что шоу должно продолжаться. Хотелось остаться чемпионом, неважно, травмирован я или нет, но, если это пойдёт на пользу дивизиону, я отнесусь с уважением.
Моя цель — стать лучшим бойцом в мире, а не только в полутяжёлом весе. Поэтому я освободил титул и согласился дождаться момента, когда смогу предстать в полной боевой готовности. Говорят, мне нужно восемь-девять месяцев, но я знаю своё тело. Верю, что смогу полностью восстановиться за три-четыре месяца», — рассказал Прохазка в шоу The MMA Hour.
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