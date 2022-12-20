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О’Мэлли: турнир по пощёчинам — путь к катастрофе

О’Мэлли: турнир по пощёчинам — путь к катастрофе
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Американский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли высказался об идее Даны Уайта организовать чемпионат по пощёчинам Power Slap.

«Собрать 16 парней в одном доме с бесплатной едой и алкоголем, а потом заставить их бить друг друга по лицам — путь к катастрофе. Это отчасти будет похоже на UFC, но им просто не нужно делать вес, поддерживать форму. Безумие», — заявил О’Мэлли в видео на своём YouTube-канале.

Ранее популярный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о желании попробовать себя в Power Slap, а также призвал другого экс-бойца UFC, американца Нейта Диаза сразиться с ним в пощёчинах.

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