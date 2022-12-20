Тим Цзю: отобрать титул абсолютного чемпиона у Джермелла Чарло вполне реально

Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю высказался о предстоящем поединке с абсолютным чемпионом дивизиона американцем Джермеллом Чарло. Тим по различным оценкам считается явным аутсайдером, однако текущая форма позволяет ему рассчитывать на победу.



«Я думаю, что Чарло вполне можно победить. Он очень хороший боец и превосходно делает свою работу, но его определённо можно победить. Не хочу делать никаких прогнозов, но я в сумасшедшей, феноменальной форме и сейчас только начинаю набирать обороты. Морально и физически я в отличном состоянии, это сыграет большую роль в предстоящем поединке», — приводит слова Цзю BoxingScene.

Напомним, бой Цзю и Чарло состоится 28 января в Лас-Вегасе (США).

Олдскульная тренировка Тимофея Цзю: